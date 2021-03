Coronavirus Italia, il bollettino dell’8 marzo 2021: 13.902 nuovi casi, 318 i decessi (Di lunedì 8 marzo 2021) Sono 13.902 nuovi casi di Coronavirus, e 318 i decessi registrati in Italia nelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. nuovi casi: 13.902 (ieri 20.765) casi testati: 59549 Tamponi (diagnostici e di controllo): 184.684 (ieri 271.336) molecolari: 102428 di cui 12894 positivi pari al 12.59% rapidi: 82256 di cui 988 positivi pari al 1.20% Attualmente positivi: 472.533, -329 (ieri 472.862) Ricoverati: 21.831, +687 (ieri 21.144) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.700, +95, 231 nuovi Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: 3.081.368 Deceduti dopo ... Leggi su mediagol (Di lunedì 8 marzo 2021) Sono 13.902di, e 318 iregistrati innelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati suiregistrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.: 13.902 (ieri 20.765)testati: 59549 Tamponi (diagnostici e di controllo): 184.684 (ieri 271.336) molecolari: 102428 di cui 12894 positivi pari al 12.59% rapidi: 82256 di cui 988 positivi pari al 1.20% Attualmente positivi: 472.533, -329 (ieri 472.862) Ricoverati: 21.831, +687 (ieri 21.144) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.700, +95, 231Totalepositivi dall'inizio della pandemia: 3.081.368 Deceduti dopo ...

