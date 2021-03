Coronavirus, ipotesi nuove misure restrittive: possibile anticipo del coprifuoco, i dettagli (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Governo Draghi non si ferma e studia nuove misure per contrastare il Coronavirus: si studia la possibilità di un anticipo del coprifuoco Si sta studiando la possibilità di un anticipo del coprifuoco a causa del Coronavirus (Fonte Pixabay)Nonostante sia da poco in vigore il nuovo DPCM che stabilisce quali misure adottare nelle varie regioni italiane, il Governo continua a studiare nuove soluzioni per frenare i contagi. Il Coronavirus, infatti, non si arresta e per questo potrebbero arrivare nuove strette per i cittadini: in particolare ci potrebbe essere un anticipo del coprifuoco. Le misure servono da un lato a rallentare la ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Governo Draghi non si ferma e studiaper contrastare il: si studia la possibilità di undelSi sta studiando la possibilità di undela causa del(Fonte Pixabay)Nonostante sia da poco in vigore il nuovo DPCM che stabilisce qualiadottare nelle varie regioni italiane, il Governo continua a studiaresoluzioni per frenare i contagi. Il, infatti, non si arresta e per questo potrebbero arrivarestrette per i cittadini: in particolare ci potrebbe essere undel. Leservono da un lato a rallentare la ...

