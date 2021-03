Coronavirus, in Lombardia 2.301 nuovi positivi: 199 a Bergamo, 485 a Brescia (Di lunedì 8 marzo 2021) A fronte di 22.996 tamponi effettuati, sono 2.301 i nuovi positivi (10%). I guariti/dimessi sono 4.328. A Bergamo si sono registrati 199 nuovi casi. I dati di lunedì 8 marzo – i tamponi effettuati: 22.996 (di cui 19.320 molecolari e 3.676 antigenici) totale complessivo: 7.002.672; – i nuovi casi positivi: 2.301 (di cui 92 ‘debolmente positivi’); – i guariti/dimessi totale complessivo: 527.359 (+4.328), di cui 4.325 dimessi e 523.034 guariti; – in terapia intensiva: 597 (+24); – i ricoverati non in terapia intensiva: 5.200 (+142); – i decessi, totale complessivo: 28.790 (+52). I nuovi casi per provincia Milano: 676 di cui 230 a Milano città; Bergamo: 199; Brescia: 485; Como: 152; Cremona: 84; Lecco: 63; Lodi: ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 8 marzo 2021) A fronte di 22.996 tamponi effettuati, sono 2.301 i(10%). I guariti/dimessi sono 4.328. Asi sono registrati 199casi. I dati di lunedì 8 marzo – i tamponi effettuati: 22.996 (di cui 19.320 molecolari e 3.676 antigenici) totale complessivo: 7.002.672; – icasi: 2.301 (di cui 92 ‘debolmente’); – i guariti/dimessi totale complessivo: 527.359 (+4.328), di cui 4.325 dimessi e 523.034 guariti; – in terapia intensiva: 597 (+24); – i ricoverati non in terapia intensiva: 5.200 (+142); – i decessi, totale complessivo: 28.790 (+52). Icasi per provincia Milano: 676 di cui 230 a Milano città;: 199;: 485; Como: 152; Cremona: 84; Lecco: 63; Lodi: ...

Advertising

fattoquotidiano : STOP AGLI INTERVENTI PROGRAMMATI La Regione Lombardia: 'Crescente pressione sui reparti, tenere i posti per pazient… - istsupsan : #covid19 - sale incidenza 0-18 anni, no variazioni stato clinico, asintomatico o lieve per il 74% - Tra ottobre e… - MediasetTgcom24 : Mantova, docente non indossa la mascherina in classe: 'L'obbligo è paragonabile alle leggi razziali del Fascismo'… - ChiaraBaldi86 : Dati di oggi della #Lombardia: Positivi: +2.301 (di cui 92 'debolmente positivi') Ricoverati: 5.200, +142 Terapia… - Elisaerre19 : RT @Corriere: ?????? ULTIM'ORA - I dati della Lombardia -