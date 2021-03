Coronavirus in Italia, il bollettino del 8 marzo: 13.902 nuovi casi (Di lunedì 8 marzo 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, lunedì 8 marzo 2021, registrano 13.902 casi e 318 vittime. Ancora alto il numero dei nuovi positivi giornalieri, come il numero dei decessi rispetto a ieri. Tasso di positività ancora al 7,6%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 472.533 con un decremento di -329 casi. 231 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 13.893 unità, un numero stabile rispetto al giorno precedente. Continua a salire rispetto a ieri il numero delle persone in isolamento domiciliare e ancora sopra i 20mila il totale dei ricoverati, oggi è di 21.831 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 8 marzo 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, lunedì 82021, registrano 13.902e 318 vittime. Ancora alto il numero deipositivi giornalieri, come il numero dei decessi rispetto a ieri. Tasso di positività ancora al 7,6%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 472.533 con un decremento di -329. 231 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 13.893 unità, un numero stabile rispetto al giorno precedente. Continua a salire rispetto a ieri il numero delle persone in isolamento domiciliare e ancora sopra i 20mila il totale dei ricoverati, oggi è di 21.831 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a ...

