Coronavirus | il vaccino di AstraZeneca anche per gli over 65 | c' è l' ok del ministero

Advertising

borghi_claudio : @Cartabellotta Cartabellotta, ancora lei? Guardi che qui ??Mascherine obbligatorie anche all'aperto ??Gente in fila… - Corriere : La Nuova Zelanda userà solo il vaccino Pfizer - RaiNews : La circolare del Ministero della Salute precisa che sono, però, esclusi i soggetti 'estremamente vulnerabili' per p… - valy_s : RT @IzzoEdo: Non sono stati capaci a ordinare i vaccini e rimediano con i lockdown. Hanno sulla coscienza migliaia di morti. Quando questa… - AntigoneCris : RT @sabrina__sf: Ups, ma che strano!?? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus vaccino

LA NAZIONE

Il via libera del ministero della Salute alla somministrazione delanti - Covid AstraZeneca anche nei soggetti con pi di 65 anni un ottima notizia. Il governo al lavoro per accelerare la campagna di vaccinazioni. Fondamentale la collaborazione tra lo Stato e ...... hanno aderito al protocollo d'intesa coordinato dal Comune di Faenza e predisposto per consentire a tutti coloro che necessitano o desiderano essere accompagnati a fare il, di poterlo fare. ...Uscite di casa solo per lavoro, per necessità come la spesa, urgenza tipo andare in ospedale. O per andare andare a fare il vaccino anti Covid. Stringi stringi, il disegno di ...“Siamo in modalità di massima tensione con la prospettiva che durante la prossima settimana supereremo il tetto di pazienti conosciuto nella ...