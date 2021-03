Coronavirus, il nostro Paese supera la soglia dei 100mila decessi (Di lunedì 8 marzo 2021) Con i dati dell'8 marzo l'Italia è diventata il primo Paese dell'Ue a superare la soglia dei 100mila morti per Covid dall'inizio della pandemia. Covid, in Italia superati i 100mila morti dall’inizio della pandemia su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 8 marzo 2021) Con i dati dell'8 marzo l'Italia è diventata il primodell'Ue are ladeimorti per Covid dall'inizio della pandemia. Covid, in Italiati imorti dall’inizio della pandemia su Notizie.it.

Advertising

AISC2016 : 8 MARZO_2021_CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE_APPROVATO UTILIZZO VACCINO ASTRAZENECA NEI SOGGETTI DI ETA’ SUPERIORE… - anitafiaschetti : RT @CBMItaliaOnlus: Il #COVID19 non arresta il nostro impegno al fianco dei bambini con Sindrome #CHARGE. Nella nuova fase di progetto inco… - CBMItaliaOnlus : Il #COVID19 non arresta il nostro impegno al fianco dei bambini con Sindrome #CHARGE. Nella nuova fase di progetto… - Toscanaoggi : #COVID?19: #Draghi, “il nostro compito è salvaguardare con ogni mezzo la vita degli italiani e permettere al più pr… - cronachelucane : ?? UNISCITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM - Tutti gli aggiornamenti sul #coronavirus in tempo reale??… -