Coronavirus | il monitoraggio settimanale sui nuovi contagi

Advertising

fattoquotidiano : “Parte la terza ondata: casi aumentano in 94 province su 107. Zone rosse locali in ritardo”. Il monitoraggio di Gim… - f_giuffrida : RT @Open_gol: «Ora siamo nei guai. Va chiuso tutto e va lanciato un programma nazionale di monitoraggio delle varianti» Andrea Crisanti ht… - tutto1altro : RT @Open_gol: «Ora siamo nei guai. Va chiuso tutto e va lanciato un programma nazionale di monitoraggio delle varianti» Andrea Crisanti ht… - IrisPezzali : RT @Open_gol: «Ora siamo nei guai. Va chiuso tutto e va lanciato un programma nazionale di monitoraggio delle varianti» Andrea Crisanti ht… - EmMicucci : RT @Open_gol: «Ora siamo nei guai. Va chiuso tutto e va lanciato un programma nazionale di monitoraggio delle varianti» Andrea Crisanti ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus monitoraggio

FoggiaToday

... nonostante manchino cinque giorni al nuovodell'Istituto superiore di sanità. 'È ...con quel che diceva solo pochi giorni fa il presidente di un'altra regione funestata dal: l'...Le scuole aperte inducono comportamenti virtuosi, garantiscono une infine il ... anche la salute mentale, non solo quella fisica, è a rischio a causa della pandemia di. Per ...L'incremento dei contagi che si sta registrando in Italia spinge governo a valutare nuove misure restrittive: chiuse tutte le scuole? Ecco le ultime ...Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 698 i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 342 nella Nord Ovest, 315 nella Sud est. Si registrano 10 nuovi decessi ...