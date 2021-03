Coronavirus | il bollettino di oggi | 13 902 casi e 318 morti Il tasso di positività stabile al 7 | 5% L’Italia supera la soglia delle centomila vittime dall’inizio dell’epidemia

(Di lunedì 8 marzo 2021) Sono 13.902 i nuovidiregistrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 20.765) a fronte di 184.684 tamponi. Ildial 7,53%. I318, contro i 207 di ieri, per un totale di 100.103. In netto aumento i ricoveri: i degenti nelle terapie intensive sono 2.700 (+95 con 231 ingressi del giorno), mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 21.831 (+687). L'articolo LA NOTIZIA.

Advertising

repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 8 marzo: 13.902 nuovi casi, 318 morti, superata la soglia delle 100mila vittime:… - RegioneER : ??#Coronavirus, l'aggiornamento: ??oltre 40 mila tamponi ??2.040 nuovi positivi di cui 834 asintomatici ??407 guari… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 3 marzo: 20.884 nuovi casi e 347 morti - infoitsalute : Bollettino Coronavirus Italia, oggi 13.902 contagi su 184.684 tamponi e 318 morti per Covid: i dati di lunedì 8 mar… - PianetaMilan : Bollettino #Coronavirus @DPCgov #8marzo: i dati ufficiali - #CoVid_19 #CoVid19 #Coronavirusitalia #ProtezioneCivile -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

... 48 sono risultati positivi alSars - CoV - 2 (718 dall'inizio della sorveglianza). Incidenza pari a 1,75 casi per mille assistiti Come riportato nelriferito al periodo 22 - ...Sono 13.902 i nuovi casi diin Italia . Sale così ad almeno 3.081.368 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - CoV - 2 dall'inizio dell'epidemia. I decessi odierni sono 318 , per un totale di 100.103 ...“Stando ai bollettini trasmessi quotidianamente sui dati riguardo ai contagi da Covid-19, Benevento non dovrebbe trovarsi in zona rossa. Sappiamo bene che un sindaco può solo aumentare le restrizioni, ...Covid bollettino oggi 8 marzo 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull'andamento della pandemia in Italia.