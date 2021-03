Coronavirus, i dati: 13.902 nuovi casi. L’Italia supera i 100mila morti dall’inizio della pandemia (Di lunedì 8 marzo 2021) In Italia dall’inizio della pandemia ad oggi sono morte più di 100mila persone positive al Coronavirus: i 318 decessi registrati lunedì 8 marzo portano infatti il numero complessivo delle vittime a 100.103. I 100mila morti italiani hanno un’età media di 81 anni, quasi tutti avevano più di 50 anni e il 97% era affetto almeno da un’altra patologia oltre al Covid. La maggior parte dei decessi riguardano la seconda ondata, quella cominciata nel mese di ottobre. Da marzo a maggio, infatti, i morti accertati sono stati 34.314, a cui si aggiungono i 1.846 decessi dei mesi estivi quando l’incidenza dei contagi rimase sempre molto bassa. Dall’autunno 2020 ad oggi invece i morti sono stati oltre 60mila: dal primo novembre ad oggi la media ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) In Italiaad oggi sono morte più dipersone positive al: i 318 decessi registrati lunedì 8 marzo portano infatti il numero complessivo delle vittime a 100.103. Iitaliani hanno un’età media di 81 anni, quasi tutti avevano più di 50 anni e il 97% era affetto almeno da un’altra patologia oltre al Covid. La maggior parte dei decessi riguardano la seconda ondata, quella cominciata nel mese di ottobre. Da marzo a maggio, infatti, iaccertati sono stati 34.314, a cui si aggiungono i 1.846 decessi dei mesi estivi quando l’incidenza dei contagi rimase sempre molto bassa. Dall’autunno 2020 ad oggi invece isono stati oltre 60mila: dal primo novembre ad oggi la media ...

