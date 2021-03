Coronavirus, gli esperti UK: nessun contagiato in campo (Di lunedì 8 marzo 2021) nessun caso di contagio sul terreno di gioco sarebbe stato confermato finora nel calcio, nel rugby o nel football americano durante un intero anno di pandemia. Lo hanno rivelato esperti medici – scrive il Times –, spiegando che una tracciatura dettagliata dei giocatori risultati positivi al Coronavirus è stata effettuata in tutti gli sport ma L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 8 marzo 2021)caso di contagio sul terreno di gioco sarebbe stato confermato finora nel calcio, nel rugby o nel football americano durante un intero anno di pandemia. Lo hanno rivelatomedici – scrive il Times –, spiegando che una tracciatura dettagliata dei giocatori risultati positivi alè stata effettuata in tutti gli sport ma L'articolo

