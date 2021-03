Coronavirus | domani riunione del Cts | si torna a weekend chiusi | coprifuoco dalle 19

(Di lunedì 8 marzo 2021) Unadel Comitato tecnico scientifico in programmaper valutare eventuali nuove misure restrittive alla luce della diffusione dei contagi. La, secondo quanto si apprende, ...

Advertising

fanpage : ?? Il Capo dello Stato riceverà il vaccino anti-coronavirus domani all’ospedale Spallanzani di Roma - francescocosta : E questo fa la differenza. Se il coronavirus non mandasse in ospedale o all'obitorio nessuno o quasi nessuno, come… - infoitinterno : Coronavirus, domani Mattarella si vaccinerà allo Spallanzani - ILOVEPACALCIO : #Coronavirus: domani il presidente #Mattarella si sottoporrà al vaccino anti-Covid - MarNelant : Mattarella si vaccina domani allo Spallanzani, AstraZeneca? #Covid #vaccino #coronavirus #AstraZeneca -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus domani

Il Sole 24 ORE

... anziché. Lo riferisce l'emittente "Cnn" citando fonti del Partito democratico. Intanto il ... il terzo preparato dal Congresso dopo l'arrivo della pandemia dinegli Stati Uniti. Il ...Dainizierà la distribuzione nelle varie Regioni con i mezzi della Difesa,nell'ambito dell'... in stretta cooperazione con la struttura commissariale per l'emergenza, recita una nota.Continuano ad aumentare ricoveri e terapie intensive. Il discorso del premier Draghi: "C'è un peggioramento dell'emergenza" ...Anche per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato il turno di vaccinarsi. Il capo dello Stato, stando a quando si apprende, lo farà domani all'ospedale Spallanzani di Roma. Avendo ...