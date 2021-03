Coronavirus | domani riunione del Cts | si torna a weekend ' chiusi' | coprifuoco dalle 19

(Di lunedì 8 marzo 2021) Unadel Comitato tecnico scientifico in programmaper valutare eventuali nuove misure restrittive alla luce della diffusione dei contagi. La, secondo quanto si apprende, ...

Advertising

fanpage : ?? Il Capo dello Stato riceverà il vaccino anti-coronavirus domani all’ospedale Spallanzani di Roma - francescocosta : E questo fa la differenza. Se il coronavirus non mandasse in ospedale o all'obitorio nessuno o quasi nessuno, come… - ILOVEPACALCIO : #Coronavirus: domani il presidente #Mattarella si sottoporrà al vaccino anti-Covid - MarNelant : Mattarella si vaccina domani allo Spallanzani, AstraZeneca? #Covid #vaccino #coronavirus #AstraZeneca - PulitiElena : RT @fanpage: ?? Il Capo dello Stato riceverà il vaccino anti-coronavirus domani all’ospedale Spallanzani di Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus domani

Il Sole 24 ORE

Una riunione del Comitato tecnico scientifico in programmaper valutare eventuali nuove misure restrittive alla luce della diffusione dei contagi. La riunione, secondo quanto si apprende, sarebbe stata sollecitata dal governo alla luce proprio del ...Dopo la suddivisione da parte del personale del Ministero della Salute, dainizierà la ...della Difesa in stretta cooperazione con la struttura commissariale per l'emergenzaDOLIANOVA. A Dolianova tutte le scuole di ogni ordine e grado da domani 9 marzo rimarranno chiuse sino al 20 marzo. Lo ha disposto con una ordinanza il sindaco Ivan Piras. Nella cittadina del Parteoll ...Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 7062 tamponi: 4678 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1594 nello screening con percorso Antigenico) e ...