Coronavirus, da inizio pandemia superata quota 100mila decessi in Italia (Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – Sono 13.902 i casi Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia con 184.684 tamponi totali (ieri 271.336) di cui 102.428 molecolari (ieri 164.068) e 82.256 test rapidi (ieri 107.268). Stabile il rapporto positivi/tamponi totali 7,52% (ieri 7,65%). Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza hanno superato quota 3 milioni. Sono 318 i decessi registrati oggi, che porta il conteggio totale sopra 100mila (100.103) da inizio pandemia. Cresce sia il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (oggi sono 95 in più, 2.700 totali), sia quello degli ospedalizzati con sintomi, 687 in più rispetto a ieri (sono 21.831 in totale). La Regione con più nuovi casi è l’Emilia Romagna (2.987), seguita dalla Lombardia ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – Sono 13.902 i casi Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore incon 184.684 tamponi totali (ieri 271.336) di cui 102.428 molecolari (ieri 164.068) e 82.256 test rapidi (ieri 107.268). Stabile il rapporto positivi/tamponi totali 7,52% (ieri 7,65%). Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di Covid-19 daemergenza hanno superato3 milioni. Sono 318 iregistrati oggi, che porta il conteggio totale sopra(100.103) da. Cresce sia il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (oggi sono 95 in più, 2.700 totali), sia quello degli ospedalizzati con sintomi, 687 in più rispetto a ieri (sono 21.831 in totale). La Regione con più nuovi casi è l’Emilia Romagna (2.987), seguita dalla Lombardia ...

