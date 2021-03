Conte e Grillo lavorano a nuovo M5s | ma c' è il nodo Casaleggio

(Di lunedì 8 marzo 2021) Da una parte i «vertici» che cercano la ricomposizione tra Movimento e Rousseau, dall’altra i gruppi parlamentari e i seguaci die di Alessandro Di Battista che non ne vogliono sapere, che...

Ultime Notizie dalla rete : Conte Grillo

E sostanzialmente questa l impasse che hanno provato a sciogliere Beppee Giuseppenell incontro che hanno tenuto nel fine settimana a Marina di Bibbona, la villa sul mare del fondatore ...Raggi potrebbe dunque essere uno dei volti della segreteria leggera immaginata da, una struttura distante anni luce da quella del Pd, che viene presa proprio ad esempio dae da ...Questa volta il primo e il futuro capo politico del Movimento sono riusciti a mantenere il riserbo sul loro incontro, svelato solo dal Fatto Quotidiano e da una foto pubblicata sui social da una passa ...Fratelli d'Italia scavalca un Pd in piena crisi di identità che perde quasi 2 punti percentuali in una settimana. L'ultimo sondaggio Swg per il Tg La7 vedono inoltre una risalita del M5s al 17.2%, un ...