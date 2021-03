Confessa il figlio della coppia scomparsa a Bolzano

Leggi su agi

(Di lunedì 8 marzo 2021) AGI - Benno Neumair ha ammesso le sue responsabilità. Lo comunica in una nota la ProcuraRepubblica di. Benno Neumair, 30 anni, si trova in carcere aperché accusato di duplice omicidio ed occultamento dei cadaveri dei genitori, Laura Perselli e Peter Neumair. Il cadavere di Laura Perselli è stato rinvenuto la mattina di sabato 6 febbraio nelle acque del fiume Adige a sud del capoluogo altoatesino. Oggi la procura diha trasmesso al gip la richiesta di incidente probatorio per valutare la capacità d'intendere e di volere di Neumair, 30 anni, accusato del duplice omicidio dei genitori, scomparsi il 4 gennaio scorso, e dell'occultamento dei loro corpi. Inoltre, sono stati desecretati i verbali dei due interrogatori un cui il sospettato, alla presenza dei suoi difensori, ha ammesso di aver ...