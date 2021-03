Conferenza stampa Pirlo: «Bisognerà avere pazienza e sbagliare poco» (Di lunedì 8 marzo 2021) Andrea Pirlo ha parlato alla vigilia di Juventus-Porto Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della fondamentale sfida di Champions League contro il Porto. LEGGI LA Conferenza INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24 PIANO PARTITA – «Dovremo fare una partita molto tecnica contro una squadra compatta con due linee molto strette, Bisognerà sbagliare poco e cercarli di allargarli e avere molta pazienza di farli girare da una parte all’altra». FUTURO – «Il risultato è aperto, dovremo essere lucidi nel saper gestire la partita per ottenere la qualificazione. Domani è una partita decisiva per la nostra Champions League, non per il mio futuro». CHIELLINI – «Chiellini sta abbastanza bene, si ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Andreaha parlato alla vigilia di Juventus-Porto Andrea, allenatore della Juventus, ha parlato inalla vigilia della fondamentale sfida di Champions League contro il Porto. LEGGI LAINTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24 PIANO PARTITA – «Dovremo fare una partita molto tecnica contro una squadra compatta con due linee molto strette,e cercarli di allargarli emoltadi farli girare da una parte all’altra». FUTURO – «Il risultato è aperto, dovremo essere lucidi nel saper gestire la partita per ottenere la qualificazione. Domani è una partita decisiva per la nostra Champions League, non per il mio futuro». CHIELLINI – «Chiellini sta abbastanza bene, si ...

