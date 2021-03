Conferenza stampa Bonucci: «In campo con lo spirito Juve» (Di lunedì 8 marzo 2021) Leonardo Bonucci ha parlato alla vigilia di Juventus-Porto Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Porto. LEGGI LA Conferenza INTEGRALE SU JuveNTUS NEWS 24 CONTRO IL PORTO – «Scenderemo in campo con lo spirito della Juventus. Avremo rispetto del Porto, ma con applicazione e voglia di lottare si possono ottenere grandi risultati». SIMILITUDINI CON Juve BENFICA – «Bisognerà essere attenti, non farci prendere dalla voglia di voler far gol a tutti i costi. Scenderemo in campo per vincere e fare più di un gol. Ci aspettiamo un Porto che se la giocherà». LE SUE CONDIZIONI – «Domani scenderemo in ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Leonardoha parlato alla vigilia dintus-Porto Leonardo, difensore dellantus, ha parlato inalla vigilia della partita contro il Porto. LEGGI LAINTEGRALE SUNTUS NEWS 24 CONTRO IL PORTO – «Scenderemo incon lodellantus. Avremo rispetto del Porto, ma con applicazione e voglia di lottare si possono ottenere grandi risultati». SIMILITUDINI CONBENFICA – «Bisognerà essere attenti, non farci prendere dalla voglia di voler far gol a tutti i costi. Scenderemo inper vincere e fare più di un gol. Ci aspettiamo un Porto che se la giocherà». LE SUE CONDIZIONI – «Domani scenderemo in ...

