Conceição: “La Juve ha investito per puntare alla Champions, ma ci siamo preparati per qualificarci” (Di lunedì 8 marzo 2021) Sergio Conceição, allenatore del Porto, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Champions League contro la Juventus: “Abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi per ottenere un risultato positivo che, in un club come il Porto, non può che essere la vittoria. Giocheremo una partita a immagine di chi siamo come squadra e proveremo a vincerla. Faremo di tutto per qualificarci. Ci sono 11 giocatori contro 11 giocatori, più 5 che entrano, e sicuramente faranno di tutto per nobilitare lo stemma che abbiamo sul petto. Troveremo una squadra che è stata recentemente in finale, che ha investito per cercare di vincere la Champions League. Giocheremo a immagine di chi siamo come squadra e proveremo a vincere. ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 8 marzo 2021) Sergio, allenatore del Porto, ha parlato in conferenza stampavigilia della trasferta diLeague contro lantus: “Abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi per ottenere un risultato positivo che, in un club come il Porto, non può che essere la vittoria. Giocheremo una partita a immagine di chicome squadra e proveremo a vincerla. Faremo di tutto per. Ci sono 11 giocatori contro 11 giocatori, più 5 che entrano, e sicuramente faranno di tutto per nobilitare lo stemma che abbiamo sul petto. Troveremo una squadra che è stata recentemente in finale, che haper cercare di vincere laLeague. Giocheremo a immagine di chicome squadra e proveremo a vincere. ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Porto, Conçeiçao: 'La Juve ha una forza incredibile. Può permettersi di far riposare CR7' - gilnar76 : Allenamento Porto, in campo ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - junews24com : Allenamento Porto, in campo anche la squadra di Conceiçao - VIDEO - - sportli26181512 : Emergenza Porto: tre titolari in dubbio, Coinceiçao deciderà domani: Emergenza Porto: tre titolari in dubbio, Coinc… - Gazzetta_it : #JuvePorto Portoghesi in emergenza #Champions -

Ultime Notizie dalla rete : Conceição Juve Conceiçao avverte la Juve: "Faremo di tutto" Ronaldo riposato: 'La forza della Juve è potersi permettere di lasciar fuori il miglior giocatore ma questa pressione a questo livello i giocatori la conoscono già, sono abituati. La Juve ha ...

Emergenza Porto: tre titolari in dubbio, Conceiçao deciderà domani In vista del ritorno di Champions contro la Juve, il Porto di Sergio Conceiçao ha problemi in difesa. I difensori centrali titolari, Pepe e Mbemba, sono infortunati e in dubbio per la partita. E con l'ex Roma Marcano che è out da nove mesi, si ...

Ronaldo riposato: 'La forza dellaè potersi permettere di lasciar fuori il miglior giocatore ma questa pressione a questo livello i giocatori la conoscono già, sono abituati. Laha ...In vista del ritorno di Champions contro la, il Porto di Sergio Conceiçao ha problemi in difesa. I difensori centrali titolari, Pepe e Mbemba, sono infortunati e in dubbio per la partita. E con l'ex Roma Marcano che è out da nove mesi, si ...