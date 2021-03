Comune di Napoli, si dimette assessora alla Cultura De Majo (Di lunedì 8 marzo 2021) NAPOLI – L’assessora alla Cultura del Comune di Napoli Eleonora De Majo ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni. “Ho maturato questa decisione dopo aver riflettuto a lungo e non nascondo il grande rammarico di non poter portare a termine tante delle cose a cui stavo lavorando”, spiega De Majo, sottolineando che da parte del sindaco Luigi de Magistris “non è stato chiesto nessun passo indietro”. La decisione dell’assessora è scaturita dopo i fatti che hanno riguardato le indagini della magistratura sugli scontri avvenuti lo scorso ottobre fuori alla Regione Campania. Tra gli indagati figurano alcuni ultras del Napoli, uno di questi componente di una commissione chiamata a occuparsi dei progetti per realizzare una statua raffigurante Diego Armando Maradona. Ma il passo indietro della giovane assessora è anche dovuto ad alcune scelte politiche, come l’indicazione da parte di de Magistris della collega Alessandra Clemente come candidata sindaca di demA per le amministrative 2021. Leggi su dire (Di lunedì 8 marzo 2021) NAPOLI – L’assessora alla Cultura del Comune di Napoli Eleonora De Majo ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni. “Ho maturato questa decisione dopo aver riflettuto a lungo e non nascondo il grande rammarico di non poter portare a termine tante delle cose a cui stavo lavorando”, spiega De Majo, sottolineando che da parte del sindaco Luigi de Magistris “non è stato chiesto nessun passo indietro”. La decisione dell’assessora è scaturita dopo i fatti che hanno riguardato le indagini della magistratura sugli scontri avvenuti lo scorso ottobre fuori alla Regione Campania. Tra gli indagati figurano alcuni ultras del Napoli, uno di questi componente di una commissione chiamata a occuparsi dei progetti per realizzare una statua raffigurante Diego Armando Maradona. Ma il passo indietro della giovane assessora è anche dovuto ad alcune scelte politiche, come l’indicazione da parte di de Magistris della collega Alessandra Clemente come candidata sindaca di demA per le amministrative 2021.

