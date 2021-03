Come vendere casa prima dei 5 anni previsti dalla Legge (Di lunedì 8 marzo 2021) La vendita della prima casa prima dei 5 anni, perché se ne sente parlare? Si possono avere dei limiti (nel caso in cui avessi acquistato l’immobile usufruendo dell’agevolazione del bonus prima casa, anche se tuttavia esistono delle eccezioni) o dei vantaggi; in questo articolo parleremo proprio dei benefici tirando in ballo il tema delle plusvalenze. La parola plusvalenza nel settore immobiliare è usata per indicare il guadagno ricavato dalla vendita o cessione di un bene immobile che consiste quindi nel cedere il proprio bene a terzi ad un prezzo maggiore rispetto a quello precedente. La tassazione concerne solo le plusvalenze che provengono dagli immobili venduti nei primi 5 anni dall’acquisto. Infatti, è solo in questo caso che l’operazione è ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 marzo 2021) La vendita delladei 5, perché se ne sente parlare? Si possono avere dei limiti (nel caso in cui avessi acquistato l’immobile usufruendo dell’agevolazione del bonus, anche se tuttavia esistono delle eccezioni) o dei vantaggi; in questo articolo parleremo proprio dei benefici tirando in ballo il tema delle plusvalenze. La parola plusvalenza nel settore immobiliare è usata per indicare il guadagno ricavatovendita o cessione di un bene immobile che consiste quindi nel cedere il proprio bene a terzi ad un prezzo maggiore rispetto a quello precedente. La tassazione concerne solo le plusvalenze che provengono dagli immobili venduti nei primi 5dall’acquisto. Infatti, è solo in questo caso che l’operazione è ...

