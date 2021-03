Come la pandemia ha acuito la disparità di genere (Di lunedì 8 marzo 2021) È ormai evidente che la pandemia di Covid-19 ha e continuerà ad avere delle conseguenze profonde per l’intero sistema democratico mondiale, con il rischio di minare gravemente alcune delle più importanti conquiste ottenute nel campo dello stato di diritto e, in particolare, dell’eguaglianza di genere. Oltre all’aumento delle diseguaglianze sul piano economico, abbiamo assistito a un altro fenomeno inaccettabile: l’aumento delle violenze di genere contro donne e ragazze. Anche questo, purtroppo, era facilmente prevedibile: le necessarie restrizioni dovute alla pandemia hanno in realtà significato per chi subisce abusi fisici e psicologici restare confinate in casa con partner, familiari, conviventi violenti senza aver più accesso Come prima a servizi di denuncia, tutela e protezione. Nell’emergenza ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 marzo 2021) È ormai evidente che ladi Covid-19 ha e continuerà ad avere delle conseguenze profonde per l’intero sistema democratico mondiale, con il rischio di minare gravemente alcune delle più importanti conquiste ottenute nel campo dello stato di diritto e, in particolare, dell’eguaglianza di. Oltre all’aumento delle diseguaglianze sul piano economico, abbiamo assistito a un altro fenomeno inaccettabile: l’aumento delle violenze dicontro donne e ragazze. Anche questo, purtroppo, era facilmente prevedibile: le necessarie restrizioni dovute allahanno in realtà significato per chi subisce abusi fisici e psicologici restare confinate in casa con partner, familiari, conviventi violenti senza aver più accessoprima a servizi di denuncia, tutela e protezione. Nell’emergenza ...

