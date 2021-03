Come la natura si riprende gli spazi: nasce il distretto ‘Rovine di Salerno’ (VIDEO) (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Sarà difficile scardinare il belvedere di via Benedetto Croce dal podio dei luoghi abbandonati. Transennata da diversi anni, quella che fu una delle più caratteristiche terrazze a mare dell’epoca ante-porto commerciale ha però fatto di necessità… virtù. Come un organismo autonomo, avulso dalla frenesia che pure gli scorre di lato, questo piccolo parco ha ‘deciso’ di continuare a vivere. A modo suo, versione nostrana della Ciudad Perdida colombiana. Alla furia degli elementi che, di volta in volta hanno abbattuto parte degli alti pini marittimi, ha allora risposto con lo sviluppo di piante autoctone e con palme sorte sia nel suo centro che lungo il perimetro. Approfittando della mancata invadenza antropica ha preservato pezzi di archeologia architettonica pressoché introvabili altrove, Come le fontanelle a cesto o ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Sarà difficile scardinare il belvedere di via Benedetto Croce dal podio dei luoghi abbandonati. Transennata da diversi anni, quella che fu una delle più caratteristiche terrazze a mare dell’epoca ante-porto commerciale ha però fatto di necessità… virtù.un organismo autonomo, avulso dalla frenesia che pure gli scorre di lato, questo piccolo parco ha ‘deciso’ di continuare a vivere. A modo suo, versione nostrana della Ciudad Perdida colombiana. Alla furia degli elementi che, di volta in volta hanno abbattuto parte degli alti pini marittimi, ha allora risposto con lo sviluppo di piante autoctone e con palme sorte sia nel suo centro che lungo il perimetro. Approfittando della mancata invadenza antropica ha preservato pezzi di archeologia architettonica pressoché introvabili altrove,le fontanelle a cesto o ...

Clima, donne in prima linea

