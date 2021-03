Come il Covid ha accorciato l’aspettativa di vita (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Covid ha ridotto le aspettative di vita, “accorciandole”. Di quanto? Secondo quanto riportato da Il sole 24 ore si tratterebbe di un anno per le donne ed un anno e mezzo per gli uomini. Il quotidiano ha pubblicato i risultati della ricerca. I numeri evidenziano un calo delle nascite e un +21% della mortalità rispetto alla media 2015/2019 tra marzo e dicembre. Il premier Mario Draghi è intervenuto su questo aspetto “l’aspettativa di vita a causa della pandemia è diminuita, fino a 4 o 5 anni nelle zone di maggior contagio. Un calo simile non si registrava dai tempi delle guerre mondiali”. La pandemia ha abbassato drasticamente le aspettative di vita, in particolare nei territori più colpiti. In Lombardia, ad esempio, la media schizza ben oltre la media nazionale, e gli uomini perdono circa ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 8 marzo 2021) Ilha ridotto le aspettative di, “accorciandole”. Di quanto? Secondo quanto riportato da Il sole 24 ore si tratterebbe di un anno per le donne ed un anno e mezzo per gli uomini. Il quotidiano ha pubblicato i risultati della ricerca. I numeri evidenziano un calo delle nascite e un +21% della mortalità rispetto alla media 2015/2019 tra marzo e dicembre. Il premier Mario Draghi è intervenuto su questo aspetto “dia causa della pandemia è diminuita, fino a 4 o 5 anni nelle zone di maggior contagio. Un calo simile non si registrava dai tempi delle guerre mondiali”. La pandemia ha abbassato drasticamente le aspettative di, in particolare nei territori più colpiti. In Lombardia, ad esempio, la media schizza ben oltre la media nazionale, e gli uomini perdono circa ...

