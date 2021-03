Claudia Ruggeri e Laura Cremaschi, la foto in accappatoio toglie il fiato (Di lunedì 8 marzo 2021) Dopo tanta attesa finalmente torna in onda Avanti un Altro: Laura Cremaschi e Claudia Ruggeri prontissime per il ritorno in tv Sanno sempre come stupire Claudia Ruggeri e Laura Cremaschi ormai prontissime per questa nuove ed entusiasmante edizione di Avanti un altro. Possiamo dire che il game show condotto da Paolo Bonolis è quasi un L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 8 marzo 2021) Dopo tanta attesa finalmente torna in onda Avanti un Altro:prontissime per il ritorno in tv Sanno sempre come stupireormai prontissime per questa nuove ed entusiasmante edizione di Avanti un altro. Possiamo dire che il game show condotto da Paolo Bonolis è quasi un L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

curvanord967 : RT @dea_channel: per la festa della donna doppia razione di bellezza con le divine Justine Mattera e Miss Claudia Ruggeri a Ciao Darwin ??????… - zizou0181 : RT @dea_channel: per la festa della donna doppia razione di bellezza con le divine Justine Mattera e Miss Claudia Ruggeri a Ciao Darwin ??????… - Sheva0007 : RT @dea_channel: per la festa della donna doppia razione di bellezza con le divine Justine Mattera e Miss Claudia Ruggeri a Ciao Darwin ??????… - dea_channel : per la festa della donna doppia razione di bellezza con le divine Justine Mattera e Miss Claudia Ruggeri a Ciao Dar… - RobertoCucchi1 : @MaxSentenza @frankleggiero @Rodolfo22455857 @Ale_Giannelli @lisadavoli @fabIan41150567 @gianni0808 @enzoluna69… -