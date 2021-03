Claudia Andreatti è diventata mamma | nato il primo figlio di Miss Italia

Advertising

Trentin0 : IL LIETO EVENTO - Claudia Andreatti mamma: “Ecco Alessandro Andrea, 3.6 chili di immenso amore”. -

Ultime Notizie dalla rete : Claudia Andreatti

Today.it

, conduttrice tv ed ex Miss Italia, è diventata mamma. Lo ha annunciato lei stessa con un post Instagram: il piccolo Alessandro Andrea è nato lo scorso 1 marzo, ma la presentatrice ...LUGANO - E' nato il primo marzo Alessandro Andrea, figlio di. Quindi la cicogna è arrivata na settimana fa. Ma la conduttrice ex miss Italia lo ha voluto annunciare pubblicamente solo nel giorno della Festa della donna, sul suo profilo ...L'ex vincitrice del noto concorso di bellezza ha dato alla luce il suo primogenito, nato dal legame con Andrea a cui è legata da 5 anni ...Ha atteso una settimana per annunciare l’arrivo del suo primo figlio: Claudia Andreatti, ex Miss Italia e conduttrice televisiva, saluta ...