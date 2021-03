CIO, non riconosciuta elezione del figlio di Lukashenko come dirigente sportivo Bielorussia (Di lunedì 8 marzo 2021) Viktor Lukashenko, figlio del presidente della Bielorussia Alexander, non è stato riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale dopo essere stato eletto come massimo dirigente sportivo del Paese. L’uomo era stato votato il mese scorso per subentrare a suo padre come presidente del Comitato olimpico bielorusso, entrambi sono stati sospesi dal CIO a dicembre per non aver protetto gli atleti bielorussi dalla discriminazione. In Bielorussia ci sono state proteste diffuse e violente repressioni da quando Lukashenko è stato rieletto presidente lo scorso agosto. Il CIO ha dichiarato che le sue indicazioni non sono state ascoltate in occasione delle elezioni del Comitato olimpico di due settimane fa. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 marzo 2021) Viktordel presidente dellaAlexander, non è stato riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale dopo essere stato elettomassimodel Paese. L’uomo era stato votato il mese scorso per subentrare a suo padrepresidente del Comitato olimpico bielorusso, entrambi sono stati sospesi dal CIO a dicembre per non aver protetto gli atleti bielorussi dalla discriminazione. Inci sono state proteste diffuse e violente repressioni da quandoè stato rieletto presidente lo scorso agosto. Il CIO ha dichiarato che le sue indicazioni non sono state ascoltate in occasione delle elezioni del Comitato olimpico di due settimane fa. SportFace.

CIO, non riconosciuta elezione del figlio di Lukashenko come dirigente sportivo Bielorussia

