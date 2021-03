Ciccio e Tore senza pace | profanate le tombe dei fratellini morti in una cisterna

Advertising

... inizia così il post di Alesio Valente, sindaco di Gravina di Puglia, che denuncia la profanazione delle tombe di, Francesco e Salvatore Pappalardi, scoperta dal papà pochi giorni fa: '...Rimarrà per sempre indelebile nella memoria di una città il tragico ricordo di, i due fratellini di 11 e 13 anni scomparsi nel nulla nel giugno del 2006 e poi ritrovati morti, per una pura casualità, all'interno del complesso labirintico delle cosiddette "cento ...“Un paio di giorni fa mani ignote ma esperte hanno forzato l’ingresso della cappella cimiteriale in cui riposano i due fratellini ed hanno scardinato le ...A denunciare i fatti è stato il primo cittadino, Alessio Valente, che in un lungo post su Facebook ha spiegato quanto accaduto.