Ciccio e Tore, forzata la cappella dove sono sepolti i fratellini di Gravina. Il sindaco: “Gli sciacalli non sono mai sazi di dolore” (Di lunedì 8 marzo 2021) La cappella forzata e il vetro scardinato. Un paio di giorni fa “mani ignote ma esperte hanno forzato l’ingresso della cappella cimiteriale in cui riposano” i fratellini Ciccio e Tore e “hanno scardinato le lastre di vetro che ricoprono le tombe”. Lo denuncia il sinaco di Gravina in Puglia, Alesio Valente, sottolineando come la storia di Francesco e SalvaTore Pappalardi non abbia saziato “la fame di dolore degli sciacalli”. I due fratellini di 13 e 11 anni erano scomparsi in paese il 5 giugno 2006 e furono ritrovati morti solo venti mesi dopo. I loro cadaveri furono rintracciati nel pozzo di un rudere abbandonato nelle campagne vicine il paese. Secondo gli inquirenti, fu un tragico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Lae il vetro scardinato. Un paio di giorni fa “mani ignote ma esperte hanno forzato l’ingresso dellacimiteriale in cui riposano” ie “hanno scardinato le lastre di vetro che ricoprono le tombe”. Lo denuncia il sinaco diin Puglia, Alesio Valente, sottolineando come la storia di Francesco e SalvaPappalardi non abbiaato “la fame didegli”. I duedi 13 e 11 anni erano scomparsi in paese il 5 giugno 2006 e furono ritrovati morti solo venti mesi dopo. I loro cadaveri furono rintracciati nel pozzo di un rudere abbandonato nelle campagne vicine il paese. Secondo gli inquirenti, fu un tragico ...

