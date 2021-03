Chiusura nazionale per accelerare le vaccinazioni: le ipotesi (Di lunedì 8 marzo 2021) 8 marzo 2021 – Lockdown Italia zona rossa: le ipotesi. A poca distanza dall’ultimo Dpcm, col peggiorare del quadro epidemiologico a causa delle varianti, prende piede l’ipotesi di una Chiusura uniforme in Italia. L’obiettivo è velocizzare il più possibile la somministrazione delle dosi, che dovrebbero arrivare numerose dalle case farmaceutiche in Italia tra marzo e aprile. Potrebbe arrivare già entro la fine della settimana una nuova stretta sulle misure anti Covid. >> Autocertificazione, quando serve in zona rossa, arancione e gialla e dove scaricarla ipotesi lockdown Italia zona rossa La velocità con cui cambia il quadro epidemiologico, per colpa delle varianti, impone al governo Draghi di agire in tempi quanto mai serrati. Gli esperti chiedono un piano di restrizioni più uniformi a livello ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 8 marzo 2021) 8 marzo 2021 – Lockdown Italia zona rossa: le. A poca distanza dall’ultimo Dpcm, col peggiorare del quadro epidemiologico a causa delle varianti, prende piede l’di unauniforme in Italia. L’obiettivo è velocizzare il più possibile la somministrazione delle dosi, che dovrebbero arrivare numerose dalle case farmaceutiche in Italia tra marzo e aprile. Potrebbe arrivare già entro la fine della settimana una nuova stretta sulle misure anti Covid. >> Autocertificazione, quando serve in zona rossa, arancione e gialla e dove scaricarlalockdown Italia zona rossa La velocità con cui cambia il quadro epidemiologico, per colpa delle varianti, impone al governo Draghi di agire in tempi quanto mai serrati. Gli esperti chiedono un piano di restrizioni più uniformi a livello ...

