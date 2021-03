Chi è Gaia Di Fusco Nuova Cantante Amici 20: Età, Sorella e Instagram (Di lunedì 8 marzo 2021) Gaia di Fusco è una studentessa e Cantante nata nel 2001 a Caserta, conosciuta al pubblico per essere una Nuova Cantante di Amici 20. Gaia entra nella scuola per volere di Arisa e sostituisce la Cantante Elisabetta. Nonostante sia entrata a febbraio, Gaia è già ammessa al serale di Amici in onda dal 20 marzo. Chi è Gaia Di Fusco? Nome: Gaia Di Fusco Date di nascita: 16 luglio 2001 Segno zodiacale: Cancro Età: 19 anni Luogo di nascita: Caserta Professione: Studentessa Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: nessun tatuaggio visibile Profilo Instagram ufficiale: @Gaia di ... Leggi su chiecosa (Di lunedì 8 marzo 2021)diè una studentessa enata nel 2001 a Caserta, conosciuta al pubblico per essere unadi20.entra nella scuola per volere di Arisa e sostituisce laElisabetta. Nonostante sia entrata a febbraio,è già ammessa al serale diin onda dal 20 marzo. Chi èDi? Nome:DiDate di nascita: 16 luglio 2001 Segno zodiacale: Cancro Età: 19 anni Luogo di nascita: Caserta Professione: Studentessa Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: nessun tatuaggio visibile Profiloufficiale: @di ...

AmiciUfficiale : Gaia, Enula e Sangiovanni sono i primi allievi ad accedere direttamente al Serale di #Amici20! Oltre a loro chi mer… - Graziana_McLove : Gaia 'oggi abbiamo registrato la puntata e hanno dato le prime maglie del serale' ok chi non lo sapeva adesso sa ch… - occhidabambina : RT @_complessata: Gaia sei carinissima, ma chi cazzo te l'ha chiesto? #Amici20 - sunflowerily : RT @sheneedsjawaad: C'è chi critica Leonardo per le cose che dice, ma è verissimo che Gaia non lo meritasse non avendo pari voti rispetto a… - IgSupporter : Il pubblico vuol vedere Sam enula e Sandro. Chi fa vedere la produzione? Gaia e Rosa. MI SEMBRA GIUSTOOO. #amici20 -