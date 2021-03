Chi è Emil Roback, l’attaccante del Milan in panchina contro il Verona e ‘sponsorizzato’ da Ibra (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Milan deve fare i conti con una vera e propria emergenza in attacco, il reparto è ridotto all’osso e per questo motivo l’allenatore Stefano Pioli è stato costretto a convocare alcuni giovani, tra questi c’è anche Emil Roback. I rossoneri sono reduci dal successo sul campo del Verona, risultato che ha rilanciato il Milan verso lo scudetto. La stagione del Diavolo può essere considerata al di sopra di ogni aspettativa, è pienamente in corsa per il primo posto nonostante il rendimento dell’Inter ed anche in Europa League può togliersi tante soddisfazioni. Servirà l’aiuto di tutti ed anche i giovani saranno chiamati a rispondere sul campo. Un calciatore in grado di dare il contributo, nonostante la giovane età, è Emil Roback. Chi è Emil ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 8 marzo 2021) Ildeve fare i conti con una vera e propria emergenza in attacco, il reparto è ridotto all’osso e per questo motivo l’allenatore Stefano Pioli è stato costretto a convocare alcuni giovani, tra questi c’è anche. I rossoneri sono reduci dal successo sul campo del, risultato che ha rilanciato ilverso lo scudetto. La stagione del Diavolo può essere considerata al di sopra di ogni aspettativa, è pienamente in corsa per il primo posto nonostante il rendimento dell’Inter ed anche in Europa League può togliersi tante soddisfazioni. Servirà l’aiuto di tutti ed anche i giovani saranno chiamati a rispondere sul campo. Un calciatore in grado di dare il contributo, nonostante la giovane età, è. Chi è...

