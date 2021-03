Chi è Antonia Nicoletti, il personaggio de Il metodo Catalanotti ne Il Commissario Montalbano (Di lunedì 8 marzo 2021) Chi è Antonia Nicoletti, il personaggio presente nell’episodio Il metodo Catalanotti de Il Commissario Montalbano in onda oggi – 8 marzo – su Rai 1? Ve lo diciamo subito: Antonia è il capo della Scientifica. L’arrivo della giovane collega sconvolgerà profondamente Montalbano con la rivelazione di un amore improvviso che gli scatenerà una dolcezza che non provava da tempo. Un sentimento travolgente che lo farà vacillare quel tanto da mettere in discussione la relazione con la sua storica compagna, Livia. Ma chi è Greta Scarano, l’attrice che interpreta il personaggio di Antonia ne Il metodo Catalanotti? L’attrice nasce a Roma il 27 agosto 1986. Frequenta per diversi ... Leggi su tpi (Di lunedì 8 marzo 2021) Chi è, ilpresente nell’episodio Ilde Ilin onda oggi – 8 marzo – su Rai 1? Ve lo diciamo subito:è il capo della Scientifica. L’arrivo della giovane collega sconvolgerà profondamentecon la rivelazione di un amore improvviso che gli scatenerà una dolcezza che non provava da tempo. Un sentimento travolgente che lo farà vacillare quel tanto da mettere in discussione la relazione con la sua storica compagna, Livia. Ma chi è Greta Scarano, l’attrice che interpreta ildine Il? L’attrice nasce a Roma il 27 agosto 1986. Frequenta per diversi ...

