Che zona è oggi? La nuova mappa dell’Italia (Di lunedì 8 marzo 2021) Emergenza coronavirus in Italia, che zona è oggi? Quali sono le regioni in zona Rossa, Arancione e Gialla e quali sono le regole da rispettare. Molti si sono svegliati, come spesso accade ormai dal periodo di Natale, con una domanda in testa: “Che zona è oggi la mia Regione? “, oppure “Che colore è oggi la mia Regione?“. Andiamo a fare il punto della situazione dall’8 marzo, data nella quale è entrata in vigore la nuova ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza. Le Regioni in zona GiallaLe Regioni in zona ArancioneLe Regioni in zona Rossa Fonte foto: https://www.facebook.com/palazzochigi.itQuali sono le Regioni in zona Gialla e quali sono le regole Da lunedì 8 marzo, alla luce ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 8 marzo 2021) Emergenza coronavirus in Italia, che? Quali sono le regioni inRossa, Arancione e Gialla e quali sono le regole da rispettare. Molti si sono svegliati, come spesso accade ormai dal periodo di Natale, con una domanda in testa: “Chela mia Regione? “, oppure “Che colore èla mia Regione?“. Andiamo a fare il punto della situazione dall’8 marzo, data nella quale è entrata in vigore laordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza. Le Regioni inGiallaLe Regioni inArancioneLe Regioni inRossa Fonte foto: https://www.facebook.com/palazzochigi.itQuali sono le Regioni inGialla e quali sono le regole Da lunedì 8 marzo, alla luce ...

Advertising

NicolaPorro : Tornano le #Sardine, le uniche che possano valicare i confini delle Regioni. Non sono la cura del Pd, ma parte del… - AzzolinaLucia : La Campania va in zona rossa. Chi dice che la responsabilità è delle scuole sa che in quella regione sono praticame… - rtl1025 : ?? Primo sabato in zona bianca in #Sardagna e davanti a un bar del centro storico a #Nuoro scoppia il far west con m… - gloriovsziam : Ma vi sembra normale che noi in zona arancione dobbiamo andare a scuola lo stesso? Prendetevi voi il covid se proprio ci tenete, pezzenti. - dinoforitaly : RT @ardigiorgio: Le sardine scrivono che una circolare dell'Interno ha autorizzato spostamenti fuori regione per manifestazioni autorizzate… -

Ultime Notizie dalla rete : Che zona Probabili formazioni Juventus Porto/ Diretta tv, Pirlo ritrova Arthur e De Ligt Sarà Otávio a correre sulla corsia destra partendo dalla zona di centrocampo, dall'altra parte come al solito ci sarà Corona; in mezzo, le chiavi della manovra sono affidate a Sérgio Oliveira che si ...

Covid, la Puglia è gialla ma teme la variante inglese: ipotesi arancione per Bari e Taranto Oggi la Puglia si risveglia in zona gialla, comprese le province di Bari e Taranto. Ma è una decisione temporanea. La Regione vuole ... con la variante inglese che fa letteralmente galoppare i contagi ...

Pesaro zona rossa oggi. "Così evitiamo che chiudano tutte le Marche" il Resto del Carlino "Nessuna multa ai portorecanatesi che vanno a fare la spesa a Loreto" Il sindaco di Loreto, Moreno Pieroni (e con lui il comandante della polizia locale, Giovanni Papa), smentisce che venerdì la polizia locale di Loreto abbia multato portorecanatesi, che si erano recati ...

Bambini e ragazzi, i nuovi untori «D alle ore 18.00 alle ore 20.00 di ogni giorno è fatto divieto ai giovani di età compresa tra i 14 e i 24 anni compiuti di circolare sul territorio comunale». L’ordinanza emessa dal sindaco di Castel ...

Sarà Otávio a correre sulla corsia destra partendo dalladi centrocampo, dall'altra parte come al solito ci sarà Corona; in mezzo, le chiavi della manovra sono affidate a Sérgio Oliveirasi ...Oggi la Puglia si risveglia ingialla, comprese le province di Bari e Taranto. Ma è una decisione temporanea. La Regione vuole ... con la variante inglesefa letteralmente galoppare i contagi ...Il sindaco di Loreto, Moreno Pieroni (e con lui il comandante della polizia locale, Giovanni Papa), smentisce che venerdì la polizia locale di Loreto abbia multato portorecanatesi, che si erano recati ...«D alle ore 18.00 alle ore 20.00 di ogni giorno è fatto divieto ai giovani di età compresa tra i 14 e i 24 anni compiuti di circolare sul territorio comunale». L’ordinanza emessa dal sindaco di Castel ...