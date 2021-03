Champions League, oggi cominciano gli ottavi di finale di ritorno. Il programma (Di martedì 9 marzo 2021) oggi si ritorna in campo in Champions League, ecco il programma degli ottavi di finale di ritorno: MARTEDI’ 9 MARZO Juventus-Porto alle 21.00 Borussia Dortmund-Siviglia alle 21.00 MERCOLEDI’ 10 MARZO PSG-Barcellona alle 21.00 Liverpool-Lipsia alle 21.00 MARTEDI’ 16 MARZO Manchester City-Borussia Moenchengladbach alle 21.00 Real Madrid-Atalanta alle 21.00 MERCOLEDI’ 17 MARZO Bayern Monaco-Lazio alle 21.00 Chelsea-Atletico Madrid alle 21.00 Foto: Twitter Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 9 marzo 2021)si ritorna in campo in, ecco ildeglididi: MARTEDI’ 9 MARZO Juventus-Porto alle 21.00 Borussia Dortmund-Siviglia alle 21.00 MERCOLEDI’ 10 MARZO PSG-Barcellona alle 21.00 Liverpool-Lipsia alle 21.00 MARTEDI’ 16 MARZO Manchester City-Borussia Moenchengladbach alle 21.00 Real Madrid-Atalanta alle 21.00 MERCOLEDI’ 17 MARZO Bayern Monaco-Lazio alle 21.00 Chelsea-Atletico Madrid alle 21.00 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

tuttosport : #Juve-Porto, #Arthur torna titolare per la #Champions - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: #PremierLeague, il #WestHam punta la Champions. Il #Chelsea è inarrestabile - bandreabis : Il Barcellona vincente in Champions League è dato a 100?? - PaliilaP : RT @FootballAndDre1: Ogni volta parlano di Pullman come se ci offendessimo. A me il pullman ricorda una Champions League vinta. Evviva i pu… - stefil8886 : @Mauro80167707 @duppli mah proprio lottando con un solo obiettivo non direi..state facendo quello per cui siete pag… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Inter - Atalanta, Gasperini: "Arrabbiati per il risultato, ma usciamo rafforzati" ... Atalanta ko: Inter a +6 sul Milan In vista dei prossimi impegni, soprattutto il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid, andranno verificate le condizioni di ...

Il West Ham ora punta la Champions. Chelsea inarrestabile con Tuchel: Everton k.o. Il West Ham reagisce dopo la sconfitta dello scorso weekend contro il City: sale a 48 (ha partita in meno) e si prende il quinto posto che vale l'accesso all'Europa League. La zona Champions è ...

Champions League: probabili formazioni e ultime notizie UEFA.com CM Scommesse: garanzia Ronaldo in un ambo che vale 7,39 volte la posta 1 Con i piedi nella Champions League. E non è una serata qualunque. Basta con i rimpianti e i rimorsi che ti assalgono quando si esce contro una squadra che dovevi buttare fuori nove volte su dieci. M ...

La Dinamo a Nymburk per la Champions League - Pozzecco elogia Spissu Archiviata la partita di Varese di sabato scorso, la Dinamo Banco di Sardegna è arrivata ieri in Repubblica Ceca dove martedì, palla a due alle 18:30, disputerà il Game 2 di Basketball Champion ...

... Atalanta ko: Inter a +6 sul Milan In vista dei prossimi impegni, soprattutto il ritorno degli ottavi di finale dicontro il Real Madrid, andranno verificate le condizioni di ...Il West Ham reagisce dopo la sconfitta dello scorso weekend contro il City: sale a 48 (ha partita in meno) e si prende il quinto posto che vale l'accesso all'Europa. La zonaè ...1 Con i piedi nella Champions League. E non è una serata qualunque. Basta con i rimpianti e i rimorsi che ti assalgono quando si esce contro una squadra che dovevi buttare fuori nove volte su dieci. M ...Archiviata la partita di Varese di sabato scorso, la Dinamo Banco di Sardegna è arrivata ieri in Repubblica Ceca dove martedì, palla a due alle 18:30, disputerà il Game 2 di Basketball Champion ...