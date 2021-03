Champions League, Juventus-Porto: le probabili formazioni (Di lunedì 8 marzo 2021) Giornata di vigilia in casa Juventus, la squadra di Andrea Pirlo sarà di scena domani sera all’Allianz Stadium di Torino contro il Porto, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Per staccare il pass i bianconeri dovranno ribaltare la sconfitta per 2-1 dell’andata. Buone notizie per Pirlo che per l’occasione recupera Chiellini L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Giornata di vigilia in casa, la squadra di Andrea Pirlo sarà di scena domani sera all’Allianz Stadium di Torino contro il, gara di ritorno degli ottavi di finale di. Per staccare il pass i bianconeri dovranno ribaltare la sconfitta per 2-1 dell’andata. Buone notizie per Pirlo che per l’occasione recupera Chiellini L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Pirlo: "Col Porto come una finale" La Juventus si gioca gran parte della stagione nella gara di domani sera in programma all'Allianz Stadium di Torino contro il Porto, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico bianconero Andrea Pirlo chiede ai suoi una partita molto tecnica contro "una squadra molto compatta, che aveva fatto vedere all'andata le due linee molto strette. Ci sara' ...

Juventus, Pirlo: 'Con il Porto gara decisiva. CR7 è carico' L'allenatore della Juventus Andrea Pirlo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con il Porto: 'Domani è una gara importante e decisiva per il passaggio del turno. Per noi è come se fosse una finale ma lo è anche per il Porto. Dobbiamo ribaltare il risultato ...

Champions League: probabili formazioni e ultime notizie UEFA.com Juventus verso il Porto: recuperati Bonucci e Chiellini, out solo Dybala e Bentancur La Juventus ritrova praticamente tutti gli infortunati e contro il Porto, Pirlo potrà scegliere la formazione migliore.

Juve-Porto | La conferenza di Pirlo e Bonucci «Domani è come una finale per noi e lo sarà anche per il Porto. Per ribaltare il risultato dovremo dare il massimo ed essere lucidi nel gestire la partita, giocando una gara molto tecnica, perché il P ...

