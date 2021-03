Champions League, Juventus-Porto: le grane di Pirlo e Conceiçao nel ritorno degli ottavi (Di lunedì 8 marzo 2021) Problemi in difesa per il Porto in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro la Juventus. La squadra allenata da Conceiçao dovrà difendere il 2-1 ottenuto nella gara d’andata allo stadio do Dragão. Juventus invece col morale alle stelle dopo la vittoria contro la Lazio. Ecco le ultime sulla sfida Juventus-Porto. La gara d’andata Nella gara d’andata degli ottavi di Champions League, la Juventus gioca una delle peggiori partite della gestione Pirlo. Va sotto dopo pochi minuti grazie ad un regalo di Bentancur che serve l’assist per il giocatore del Porto, Taremi. Ad ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 marzo 2021) Problemi in difesa per ilin vista deldicontro la. La squadra allenata dadovrà difendere il 2-1 ottenuto nella gara d’andata allo stadio do Dragão.invece col morale alle stelle dopo la vittoria contro la Lazio. Ecco le ultime sulla sfida. La gara d’andata Nella gara d’andatadi, lagioca una delle peggiori partite della gestione. Va sotto dopo pochi minuti grazie ad un regalo di Bentancur che serve l’assist per il giocatore del, Taremi. Ad ...

Advertising

tuttosport : #Juve-Porto, #Arthur torna titolare per la #Champions - AngoloNews2018 : Calcio Champions League 2020-2021 9-10 marzo, 4 partite da dentro o fuori - filadelfo72 : Calcio Champions League 2020-2021 9-10 marzo, 4 partite da dentro o fuori - edcguitar : @Tractor220510 @marifcinter Riformare la Champions League in modo da riuscire a vincerla ?? - Daniele20052013 : Juventus, ecco quanto vale la qualificazione in Champions League -