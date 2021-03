Champions League, Gianluca Agata (Il Mattino): “Juventus, Atalanta e Napoli” (Di lunedì 8 marzo 2021) Mentre stasera si gioca la sfida decisiva per lo Scudetto si apre la settimana della verità in Europa. Ci racconta tutto Gianluca Agata de Il Mattino. Adrien Rabiot e Alvaro Morata, Juventus (Getty Images)Stasera Inter Atalanta dirà molto dello Scudetto: “Sicuramente l’Inter ha dato lo scossone e stasera potrà allungare ancora di più. Come dice Conte non è importante per lo Scudetto, ma stanno messi bene. La Juventus è lì, mentre vedo il Milan balbettare al di là della vittoria di Verona. Sta pagando il grande sforzo per arrivare dove è arrivato. In chiave Napoli domenica prossima sarà una sfida importante per capire entrambe le squadre a cosa potranno puntare”. Champions League, Gianluca ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 8 marzo 2021) Mentre stasera si gioca la sfida decisiva per lo Scudetto si apre la settimana della verità in Europa. Ci racconta tuttode Il. Adrien Rabiot e Alvaro Morata,(Getty Images)Stasera Interdirà molto dello Scudetto: “Sicuramente l’Inter ha dato lo scossone e stasera potrà allungare ancora di più. Come dice Conte non è importante per lo Scudetto, ma stanno messi bene. Laè lì, mentre vedo il Milan balbettare al di là della vittoria di Verona. Sta pagando il grande sforzo per arrivare dove è arrivato. In chiavedomenica prossima sarà una sfida importante per capire entrambe le squadre a cosa potranno puntare”....

