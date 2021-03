Certificazione Unica 2021 | la scadenza al 16 marzo per questi motivi

(Di lunedì 8 marzo 2021) Datori di lavoro e sostituti d’imposta hanno tempo fino al 16per inviare laall’Agenzia delle Entrate e fornire copia sintetica al lavoratore. In questo documento annuale sono indicati dal sostituto d’imposta queste entrate: i redditi di lavoro dipendente e assimilato; i redditi di lavoro autonomo; le provvigioni e i redditi diversi; i corrispettivi che derivano da contratti di locazione breve.16e Legge di Bilancio 2020 Laal 16è fissa da molti anni, viene spostata un po’ prima o un po’ dopo se questa data cade di domenica o altre giornate festive, ad esempio Pasqua. Si tratta di unaimportante soprattutto quest’anno in quanto si allinea ad altre ...

