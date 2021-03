Centomila morti in Italia per il Covid, chi sono le vittime: età, sesso e patologie (Di lunedì 8 marzo 2021) L'Italia ha superato la drammatica soglia dei Centomila morti dall'inizio della pandemia da coronavirus. Il report dell'Istituto superiore di sanità con i dati della... Leggi su ilmattino (Di lunedì 8 marzo 2021) L'ha superato la drammatica soglia deidall'inizio della pandemia da coronavirus. Il report dell'Istituto superiore di sanità con i dati della...

HuffPostItalia : Andrea Crisanti: 'Centomila morti in Italia un disastro, difficile fare peggio' - repubblica : Coronavirus, superati in Italia centomila morti: Sono i nostri parenti ed amici, i nostri vicini di casa e colleghi… - Ale74terni : RT @alessand_mella: I #centomila morti dovuti al #Covid_19 si piangono con sobrietà e rispetto. Per loro e per le famiglie che li hanno per… - _D_a_s__ : RT @ProfCampagna: #COVID19 L'Italia ha superato l'orribile cifra di 100.000 morti per Covid. In un anno questa maledetta pandemia ha spezz… - Stormwatch72 : RT @alessand_mella: I #centomila morti dovuti al #Covid_19 si piangono con sobrietà e rispetto. Per loro e per le famiglie che li hanno per… -