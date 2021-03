Centomila morti in Italia per il Covid, chi sono le vittime: età, sesso e patologie IL REPORT (Di lunedì 8 marzo 2021) dall'inizio della pandemia da . I l dell'Istituto superiore di sanità con i dati della Sorveglianza Integrata Covid 19 descrive le caratteristiche di 96.149 pazienti deceduti e positivi a SARS - CoV - ... Leggi su leggo (Di lunedì 8 marzo 2021) dall'inizio della pandemia da . I l dell'Istituto superiore di sanità con i dati della Sorveglianza Integrata19 descrive le caratteristiche di 96.149 pazienti deceduti e positivi a SARS - CoV - ...

HuffPostItalia : Andrea Crisanti: 'Centomila morti in Italia un disastro, difficile fare peggio' - chedisagio : Superati I centomila morti per Covid. Con oggi, siamo a 100.103 vittime. In un anno è sparito un capoluogo di p… - myrtamerlino : Un anno fa tutto iniziava. Oggi, un anno dopo, superiamo i 100mila morti per #Covid_19. Un numero abnorme che facci… - laviniamainardi : @Giulio_Firenze Dopo centomila morti e ancora bisognosi di un lockdown.... - ascochita : RT @chedisagio: Superati I centomila morti per Covid. Con oggi, siamo a 100.103 vittime. In un anno è sparito un capoluogo di provincia… -