Cento volte Maniero: “Orgoglio di aver raggiunto questo obiettivo con l’Avellino” (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Le tre cifre non si raggiungono tutti i giorni. Complimenti a Riccardo Maniero per il traguardo dei 100 gol tra i professionisti“. E’ il messaggio che l’Us Avellino 1912 ha rivolto al bomber del raggiungimento del traguardo, storico, in carriera. Non si è fatta attendere la risposta di Maniero attraverso il suo profilo Instagram: “Era un obiettivo che mi ero prefissato sin dal primo giorno che ho iniziato a giocare a calcio – si legge – Sono Orgoglioso di aver raggiunto questo traguardo indossando la maglia dell’Avellino, una società importante e con una tifoseria di tutto rispetto. Ogni volta che l’ho incontrata da avversario mi ha sempre fatto un effetto stupendo. E poi, diciamoci la ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Le tre cifre non si raggiungono tutti i giorni. Complimenti a Riccardoper il traguardo dei 100 gol tra i professionisti“. E’ il messaggio che l’Us Avellino 1912 ha rivolto al bomber del raggiungimento del traguardo, storico, in carriera. Non si è fatta attendere la risposta diattrso il suo profilo Instagram: “Era unche mi ero prefissato sin dal primo giorno che ho iniziato a giocare a calcio – si legge – Sonoso ditraguardo indossando la maglia del, una società importante e con una tifoseria di tutto rispetto. Ogni volta che l’ho incontrata da avversario mi ha sempre fatto un effetto stupendo. E poi, diciamoci la ...

Cento volte Maniero: “Orgoglio di aver raggiunto questo obiettivo con l’Avellino” Complimenti a Riccardo Maniero per il traguardo dei 100 gol tra i professionisti". E' il messaggio che il club ha rivolto al bomber.

