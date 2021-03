Cella 126, il cane senza nome e senza casa è stato adottato a 16 anni: adesso si chiama Rollo (Di martedì 9 marzo 2021) Rollo non ha mai avuto un nome, non ha mai avuto una casa, un giardino e delle persone che lo amassero. Rollo è sempre stato Cella 126: il suo nome coincideva con il numero del box di un canile dove ha vissuto tutta la sua vita. adesso Cella 126 ha 16 anni ed ha trovato finalmente una famiglia che lo ha adottato e gli ha dato un nome, Rollo. Una vita dietro le sbarre per Cella 126 “Il cane della Cella 126”, questo era sempre stato Rollo, uno dei tanti cani che chiamano “casa” il box di un canile. Cella 126 ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 9 marzo 2021)non ha mai avuto un, non ha mai avuto una, un giardino e delle persone che lo amassero.è sempre126: il suocoincideva con il numero del box di un canile dove ha vissuto tutta la sua vita.126 ha 16ed ha trovato finalmente una famiglia che lo hae gli ha dato un. Una vita dietro le sbarre per126 “Ildella126”, questo era sempre, uno dei tanti cani cheno “” il box di un canile.126 ...

