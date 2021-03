Cavani al Boca Juniors | la clamorosa indiscrezione dall’Argentina

(Di lunedì 8 marzo 2021): Edinsonnon rinnova con il Manchester United e firmerà con ilEdinsonconcluderà la sua breve esperienza in Premier League al termine di questa stagione. L’attaccante classe 1987, con un passato in Italia tra Palermo e Napoli, non rinnoverà il suo contratto. Olè, in Argentina, riporta lavoce sulla prossima squadra del Matador: l’uruguaiano classe 1987 firmerà un contratto che lo legherà al, voce confermata anche dal fratellastro agente. Nuova avventura in vista. Leggi su Calcionews24.com

