Catania – La cenere e i lapilli dell’Etna danneggiano anche le culture di ortaggi e fiori (Di lunedì 8 marzo 2021) L’Etna prosegue con la sua attività eruttiva, che non accenna a placarsi ormai dal 16 febbraio. L’ultima eruzione si è verificata proprio ieri con forti boati e nuova pioggia di cenere e lapilli. L’Etna però non regala solo spettacolo con le sue fontane di lava e le sue alte colonne di fumo, ma anche problemi a fiori e piante. Secondo un Leggi su periodicodaily (Di lunedì 8 marzo 2021) L’Etna prosegue con la sua attività eruttiva, che non accenna a placarsi ormai dal 16 febbraio. L’ultima eruzione si è verificata proprio ieri con forti boati e nuova pioggia di. L’Etna però non regala solo spettacolo con le sue fontane di lava e le sue alte colonne di fumo, maproblemi ae piante. Secondo un

Advertising

GGeremia58 : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Etna, dichiarato lo stato di crisi per la pioggia di cenere - - antoninobill : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Etna, dichiarato lo stato di crisi per la pioggia di cenere - - infoitinterno : Eruzione Etna, nuovo parossismo: disagi per la pioggia di cenere sull'A18 Messina-Catania [FOTO] - minkar02 : RT @davide79d: Oggi il risveglio di #Giarre provincia di #Catania cenere #Vulcanica #Etna #etnalive - desastresgt : RT @davide79d: Oggi il risveglio di #Giarre provincia di #Catania cenere #Vulcanica #Etna #etnalive -