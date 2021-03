Casalino scappa davanti alle telecamere. Scena penosa con l’inviata di “Non è l’Arena” (video)

(Di lunedì 8 marzo 2021) Corre a perdifiato Rocco, ex portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte. Anzidi fronte. Un’immagine ridicola, visto che l’argomento è serio e un po’ di trasparenza non farebbe male. Francesca Carrarini, inviata di Massimo Giletti per Non è, voleva infatti porgli delle domande per un servizio sull‘affaire mascherine. Logico, non si parla d’altro. Sono indagate diverse persone che lavoravano per Benotti. La giornalista voleva chiedere aproprio un commento su Mario Benotti, il consigliere e imprenditore coinvolto nella vicenda delle mascherine che di fatto ha scatenato un putiferio non secondario nella sostituzione del commissario straordinario all’emergenza Covid Domenico Arcuri. Che, lo ricordiamo, non è ...

Liberoquotidiano.it

Di fiato per correre, Rocco, ne ha da vendere. Per rispondere alle domande di Francesca Carrarini, inviata di Massimo Giletti per Non è l'Arena, no. La giornalista voleva chiedere all'ex portavoce del premier Giuseppe Conte un commento sull'inchiesta delle mascherine.