Casa Penelope | dove è 8 marzo tutti i giorni

(Di lunedì 8 marzo 2021) Un piatto spaccato “quando non era pronto in tavola”, uno schiaffo quando la risposta non era subito “sì” e poi il vestito troppo scollato, il trucco troppo pesante, i chili in più “accumulati in gravidanza” troppo evidenti. Per anni Lorenza ha creduto che la sua quotidianità di moglie fosse “normale”. Erano le stesse scene cui aveva assistito da piccola “e quindi alle reazioni di mio marito non facevo troppo caso”, dice. Oggi sa che quel piatto scagliato sul pavimento, i ceffoni, “gli insulti per niente” sono violenza. Sa che lei non “è” la violenza che le è stata usata. Ha tolto la fede nuziale, “ho 27 anni e voglio provare a ripartire da me stessa”, scandisce. Giovanna, invece, è scappata dalla povertà, da unaabusiva senza acqua né corrente elettrica. Di anni ne ha 41, per tanto tempo ha condiviso con il marito invalido giornate segnate dalla difficoltà di ...