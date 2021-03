Cartabellotta Gimbe | «I politici non lo capiscono da mesi | siamo nella terza ondata perché chiudiamo tardi»

(Di lunedì 8 marzo 2021) Decisioni arrivate troppo, la pressione sulle terapie intensive e sugli ospedali, e una curva dei contagi da Coronavirus ormai fuori controllo. È questa la fotografia fatta da Nino, presidente della Fondazione, sul quadro epidemiologico italiano. «Il mondo politico danon ha capito uno dei problemi fondamentali, noi oggi vediamo i contagi di circa 2-3 settimane fa per questo le decisioni vanno prese in modo tempestivo», ha dichiaratointervenendo ai microfoni de L’Italia s’è desta su Radio Cusano Campus. «L’obiettivo era quello di fare chiusure mirate, ma queste dovevano essere molto più tempestive», afferma il presidente di. «Il pacchetto delle misure è una decisione politica che però deve tenere conto che la coperta è molto ...

