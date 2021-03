Carolyn Smith, l’annuncio che preoccupa i fan: “Ho preso una decisione urgente, incerta e azzardata” (Di lunedì 8 marzo 2021) Carolyn Smith è uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più amati degli ultimi tempi. Di recente ha realizzato un video che ha pubblicato sul profilo Instagram. Ha lasciato intendere che ha molto da dire, ma non oggi. Ecco i dettagli. Carolyn Smith – Solonotizie24l’annuncio di Carolyn Smith Nata a Glasgow il 16 novembre 1960, Carolyn Smith è una ballerina e coreografa britannica. Ha iniziato la sua carriera di ballerina da piccola e a 15 anni ha partecipato ai campionati europei dove si è piazzata ai primi posti. In Italia si è trasferita nel 1982 e dal 2007 è giudice dello show di Milly Carlucci. Purtroppo la sua vita è stata stravolta dalla scoperta del tumore al seno. Nonostante tutto mostra sempre il sorriso e sostiene le ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 8 marzo 2021)è uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più amati degli ultimi tempi. Di recente ha realizzato un video che ha pubblicato sul profilo Instagram. Ha lasciato intendere che ha molto da dire, ma non oggi. Ecco i dettagli.– Solonotizie24diNata a Glasgow il 16 novembre 1960,è una ballerina e coreografa britannica. Ha iniziato la sua carriera di ballerina da piccola e a 15 anni ha partecipato ai campionati europei dove si è piazzata ai primi posti. In Italia si è trasferita nel 1982 e dal 2007 è giudice dello show di Milly Carlucci. Purtroppo la sua vita è stata stravolta dalla scoperta del tumore al seno. Nonostante tutto mostra sempre il sorriso e sostiene le ...

Advertising

zazoomblog : Carolyn Smith un annuncio importante: non poteva fare in altro modo - #Carolyn #Smith #annuncio #importante: - zazoomblog : Carolyn Smith il retroscena su Ballando spiazza: “Decisione azzardata” - #Carolyn #Smith #retroscena #Ballando - zazoomblog : Carolyn Smith appello disperato: “Ho bisogno d’aiuto perchè da sola non ce la faccio” - #Carolyn #Smith #appello… -