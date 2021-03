Carolina Morace | “Società omofoba e razzista | italiani abituati a giudicare le diversità”

Leggi su sportface

(Di lunedì 8 marzo 2021)ha rilasciato alcune significative dichiarazioni, ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’, trasmissione di Radio Uno. L’allenatrice della Lazio Women, club militante in Serie B femminile, ha esternato disappunto durante la Festa delle Donne, contro laitaliana, a sua detta particolarmente discriminatoria nei confronti delleha proposto peraltro una riflessione sul progresso del calcio, femminile e maschile, a suo parere in grave pericolo e, anzi, in pieno regresso. Di seguito le parole dell’allenatrice italiana: “Quando si rivedrà una donna sulla panchina di una squadra maschile? Quando chi sceglierà, lo farà con più attenzione. Noi donne, per allenare, dobbiamo avere un background incredibile. La nostra è unae ...