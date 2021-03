Carlo Bonomi (Confindustria) e la lotta alla povertà. Prima i licenziamenti, poi le assunzioni (Di lunedì 8 marzo 2021) Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, intervistato da Il Messaggero avverte: “Basta perdere altro tempo sul lavoro, basta con le proroghe, i rinvii, i tentennamenti, perché con 5,6 milioni di persone in povertà assoluta, un milione in più in un anno, quella dell’occupazione più che un’emergenza è una vera tragedia a cui bisogna fare fronte subito”. Come? “Il blocco dei licenziamenti si sta trasformando anche in un blocco delle assunzioni. Andare avanti a colpi di proroghe non risolve i problemi, semmai li aggrava”. Quindi in sostanza Confindustria chiede Prima di rimuovere il blocco perché una volta alleggeriti gli organici si potrà tornare ad assumere. Senza dimenticare di aumentare ancora la flessibilità contrattuale. “Va modificato il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Il presidente di, intervistato da Il Messaggero avverte: “Basta perdere altro tempo sul lavoro, basta con le proroghe, i rinvii, i tentennamenti, perché con 5,6 milioni di persone inassoluta, un milione in più in un anno, quella dell’occupazione più che un’emergenza è una vera tragedia a cui bisogna fare fronte subito”. Come? “Il blocco deisi sta trasformando anche in un blocco delle. Andare avanti a colpi di proroghe non risolve i problemi, semmai li aggrava”. Quindi in sostanzachiededi rimuovere il blocco perché una volta alleggeriti gli organici si potrà tornare ad assumere. Senza dimenticare di aumentare ancora la flessibilità contrattuale. “Va modificato il ...

Advertising

Patty66509580 : Carlo Bonomi (Confindustria) e la lotta alla povertà. Prima i licenziamenti, poi le assunzioni - fattoquotidiano : Carlo Bonomi (Confindustria) e la lotta alla povertà. Prima i licenziamenti, poi le assunzioni - MauroDelCorno : Carlo Bonomi (@Confindustria ) e la lotta alla povertà. Prima i licenziamenti, poi le assunzioni… - MichesVioleta : RT @citypat1: 'Per #Alitalia abbiamo speso 8 miliardi in 5 anni. La @NASA con meno di 3 miliardi è andata su Marte' Il paragone di Carlo B… - Omantini : Carlo Bonomi, Confindustria: «Ora misure per assumere, il premier Draghi ci convochi subito. Blocco dei licenziamen… -